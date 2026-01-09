Ethnologue: около 1,53 миллиарда человек в мире разговаривают на английском языке

Английский язык занимает первое место по количеству говорящих — на нем общаются примерно 1,53 миллиарда человек. Однако лишь для 390 миллионов он является родным. Об этом сообщил Ferra.ru со ссылкой на данные Ethnologue.
На втором месте находится севернокитайский, также известный как мандаринский. Общее число говорящих составляет около 1,18 миллиарда человек.
Далее следуют хинди, на котором общается приблизительно 609 миллионов землян, а также испанский язык, используемый 558 миллионами человек.
