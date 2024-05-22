Энтомолог Ижевский рассказал, что майские жуки в большом количестве появляются раз в четыре года

Энтомолог, доктор биологических наук Сергей Ижевский в беседе с радиостанцией Sputnik объяснил, почему в этом году так мало майских жуков.

По словам специалиста, майские заморозки не могли стать для насекомых проблемой. Все дело в том, что майские жуки в большом количестве появляются раз в четыре года. Всего майский хрущ имеет четыре стадии развития.

«На четвертый год она (личинка — ред.) превращается в куколку, а потом в жука, который летает вечерами в период майского потепления», — пояснил эксперт.

Если взрослые особи майских жуков достаточно безобидны, то личинки могут нанести существенный вред. Особенно это касается саженцев хвойных деревьев, добавил Ижевский.