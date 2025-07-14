Эксперты бренда СИН назвали широкие джинсы «wide» самыми модными в 2025 году

Эксперты бренда СИН сообщили «Газете.Ru» , что широкие джинсы (wide) стали одними из самых модных в 2025 году.

«Абсолютным лидером по продажам в 2025 году стали джинсы модели wide, спрос на них вырос на 43%. На втором месте оказался фасон cargo (+21%), а на третьем — loose (+15%)», — поделились результатами аналитики.

Они также отметили, что тренд на свободные джинсы обусловлен сменой приоритетов у молодых поколений и изменениями в восприятии функции одежды.

«Комфорт перестал быть противоположностью стиля — он стал стилем сам по себе. Образ с джинсами wide и кроссовками — это уже не „ленивый день“, а продуманный образ жителя большого города», — объяснили в СИН.

Несмотря на популярность широких моделей, облегающие джинсы skinny и slim все еще востребованы в регионах, где ценится классический стиль и женственность.