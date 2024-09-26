Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Кобылкина призвала дачников не перекапывать почву в осенний период

Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Ника Кобылкина в разговоре с изданием Lenta.ru назвала главные ошибки дачников в осенний период. По ее словам, перекапывание почвы негативно отразится на содержании в ней полезных микроорганизмов.

Вместо перекапывания Кобылкина посоветовала применить неглубокое рыхление до пяти-семи сантиметров.

Собеседница издания также призвала не отказываться от подкормки почвы. Фосфорные и калийные минеральные удобрения, а также гнилые овощи, испорченные фрукты и пожелтевшая зелень обогатят землю полезными веществами, написал «ФедералПресс».

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