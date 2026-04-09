Эксперт ТПП Оганезов рассказал, что Достоевский победил тягу к азартным играм за три дня

Великий русский писатель Федор Достоевский смог избавиться от тяги к азартным играм всего за три дня. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере спорта Николай Оганезов в беседе с ИА НСН .

Однако специалист выразил недоверие данным о наличии игромании у классика.

«Лудоман не может написать великий роман за месяц. Это действительно человек, который отдавал отчет своим действиям», — объяснил эксперт.

По его словам, Достоевский сумел побороть зависимость очень быстро: он пообещал жене, что за три дня решит проблему и больше не будет играть, и сдержал слово.