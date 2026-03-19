Эксперт Союза садоводов Воронова рассказала, что дачники уже могут приступить к первым весенне-полевым работам

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала «Звезде» , что дачники уже могут приступить к первым весенне-полевым работам.

Первым делом необходимо заняться уборкой и рыхлением снега. Воронова советует пробивать дорожки к теплицам и готовить участок к раскрытию растений.

«Над всеми укрытыми растениями около метра снега, он будет таять долго, и это плохо. А нам надо раскрывать растения», — отметила она.

До апреля нужно обрезать плодовый сад. Это можно сделать самостоятельно или вызвать специалистов.

Садоводу также стоит обратить внимание на рассаду, которая в это время уязвима и подвержена болезням и вредителям. Эксперт рекомендует следить за всходами и применять препараты для защиты рассады.

Воронова добавила, что можно разводить рассаду и на участке. Как только появится возможность добраться до теплицы, можно сеять капусту на рассаду прямо в грунт. Для хорошей капустной рассады достаточно температуры не выше +3 градусов.

Кроме того, стоит осмотреть участок на наличие запрещенных растений, таких как американский ясенелистный клен или борщевик Сосновского. Россельхознадзор предупредил о возможной финансовой ответственности за отказ от борьбы с такими вредителями.