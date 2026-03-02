Эксперт сети гипермаркетов Hoff Макарова поделилась основными трендами в постельном белье и текстиле

Сон играет важную роль в заботе о себе, и мы все больше внимания уделяем качеству сна. Постельное белье и текстиль для спальни становятся неотъемлемой частью создания комфортной атмосферы. Креативный директор сети гипермаркетов Hoff Алла Макарова поделилась с Life.ru основными трендами в этой области.

В 2026 году продолжается тенденция использования экологичных материалов. Органическое хлопковое волокно, лиоцелл, изготовленный из древесины эвкалипта, и лен — ткани из этих материалов набирают популярность.

Цветовая палитра также имеет свои особенности. Наряду с базовыми натуральными однотонными оттенками (бежевым, зеленым, терракотовым) и природными мотивами, в тренде яркие, дофаминовые цвета и принты в сочетании с тканями, содержащими лиоцелл.

Важность натуральности распространяется и на выбор подушек, пледов и покрывал. Эти элементы декора становятся акцентами в интерьере в спокойных природных оттенках. Предпочтение отдается таким материалам, как хлопок, сатин, шерсть, жаккард, велюр.

«Тактильность — еще один тренд этого года. Популярны мягкие фактуры, приятные на ощупь. Текстиль должен быть мягким, «дышащим» и создавать ощущение эмоциональной безопасности», — отметила эксперт.

Многослойность также остается актуальной. Сочетание разных материалов в постельном белье, пледы, покрывала и подушки разной плотности, комбинирование нескольких цветов — все это делает пространство более уютным и атмосферным.