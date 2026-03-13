Эксперт по недвижимости Зеленская посоветовала при покупке дачи оценить рельеф и уровень грунтовых вод

Зима с большим количеством снега позволила провести своеобразную проверку дачных участков. Таяние снегов помогает увидеть, какие территории подвергаются подтоплению, где вода задерживается, а какие участки считаются наиболее благополучными. Если вы рассматриваете возможность приобретения дачи, сейчас самое время для оценки рисков, связанных с рельефом местности и уровнем грунтовых вод, рассказала эксперт по недвижимости Анна Зеленская в беседе с aif.ru .

Она подедлилась своим мнением: «Я всегда советую первым делом при покупке дачи оценить именно рельеф и уровень грунтовых вод. За время своей работы в сфере недвижимости я видела много участков, которые теряли в цене только из-за одной проблемы. И эта проблема — вода».

По словам риелтора, проблему можно решить. Иногда достаточно лишь понаблюдать за участком во время сильных осадков, чтобы выявить его слабые места. Если дом только планируется, лучше сразу предусмотреть приподнятый фундамент и грамотную планировку территории. Это обойдется дешевле, чем потом устранять последствия подтопления.