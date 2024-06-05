Эксперт по чистоте Синьковская призвала раз в месяц проводить на даче влажную уборку и дезинфекцию от плесени

Эксперт дивизиона «Средства по уходу за домом „Юнилевер Русь“» Антонина Синьковская в беседе с Life дала советы россиянам, как быстро и эффективно навести порядок на даче.

Сперва необходимо завезти на дачный участок весь необходимый инвентарь — потребуются стремянка, молоток, грабли, лопата, тачка, швабра, щетки, ведра и тряпки из разных материалов. Синьковская посоветовала купить несколько видов чистящих средств для различных поверхностей. Также, по ее словам, пригодятся моющие средства для посуды.

Как заметила эксперт, влажная уборка в доме, которую стоит проводить раз в месяц, не займет много времени, но позволит держать жилище в чистом виде. Также важно открывать окна и время от времени проветривать помещения. Если в доме завелись мелкие грызуны или появилась плесень на стенах, можно вызвать специалистов и провести дезинфекцию. Для того, чтобы самостоятельно обработать комнаты, потребуются перчатки и марлевая повязка.