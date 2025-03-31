Эксперт Onlinetours Абакумова: сбор чемодана должен начинаться с документов и денег

Путешествие требует тщательной подготовки, особенно в плане сборов. Важно продумать все детали и взять только то, что действительно пригодится в поездке, а не тащить за собой весь гардероб. Об этом в беседе с РИАМО заявила эксперт отдела продаж сервиса Onlinetours Дарья Абакумова.

Чтобы утро перед отправлением не превратилось в хаос, лучше всего составить список необходимых вещей заранее — минимум за неделю до поездки. Еще лучше разделить его на категории и отмечать галочками собранные предметы. Это придаст уверенности и избавит от лишних переживаний.

Прежде всего стоит позаботиться о документах и деньгах. Они должны занять особое место в чемодане, ведь без них поездка может быть сорвана. Речь идет о паспорте, загранпаспорте, билетах, страховке, банковских картах и наличных. Рекомендуется сделать копии документов и отправить их себе на электронную почту, чтобы не остаться без них в случае утери оригиналов.

Одежда и обувь подбираются в зависимости от сезона и цели поездки, но есть базовый набор: верхняя одежда, удобная повседневная одежда, нижнее белье и носки, пара удобной обуви для прогулок и головной убор.

Не менее важными являются смартфон и зарядное устройство, powerbank, ноутбук или планшет (по желанию), наушники и адаптер для розеток (если отправляетесь за границу). Также необходимо взять зубную щетку и пасту, дезодорант, расческу или щетку для волос, средства личной гигиены, крем для лица и тела, маникюрный набор.