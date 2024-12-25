Эксперт фэншуй Богданова: 2025-й год покажет высокие достижения в науке

В России увлечение фэншуй набирает обороты: есть множество блогов, каналов и курсов по этой теме. Но можно ли доверять прогнозам, основанным на китайской философии организации пространства? Чтобы разобраться в этом вопросе, сайт kp.ru обратился за комментарием к эксперту по фэншуй, основателю школы Фэншуй и Ба-цзы Юлии Богдановой.

В 2024 году началась новая эпоха, соответствующая стихии Огня, что предполагает значительные изменения в различных сферах жизни. Этой теме свойственны такие черты, как повышенная активность, стремление к инновациям, высокий уровень интеллектуальных и творческих достижений, а также сильная энергетика.

Период стирания Огня сопровождается ростом интенсивности в научных исследованиях, разработках, экономике и общественной жизни. В частности, можно ожидать увеличения спроса, ускорения процессов на рынке и появления новых возможностей для заработка.

В 2025 году вступает в силу стихия Деревянной Змеи. Этот год имеет особую значимость, поскольку совпадает со стихией Огня, что усиливает энергетику и интенсивность происходящих событий. В этом контексте, 2025-й год характеризуется высокими показателями в науке, творчестве, экономике и эмоциях.