Экспедиция «Помни войну» показала затопленный в годы войны пароход «Диксон» | 360°

Интересное 15 мая 2024, 15:18 Экспедиция «Помни войну» показала затопленный в годы войны пароход «Диксон»

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Гидрографы экспедиции «Помни войну», исследования которых проходят в Карском, Белом и Баренцевом морях, нашли пароход «Диксон», затопленный в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Обнаруженный объект еще в 1943 году торпедировала и потопила немецкая подводная лодка. Уникальное оборудование позволило гидрографам увидеть точную 3D-модель потопленного корабля.

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За время экспедиции, которая длится уже четвертый год, специалисты нашли под водой 49 кораблей, судов и самолетов.