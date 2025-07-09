Доцент НГМУ Качкин предложил искать друзей после 40 лет в книжных клубах

В возрасте старше 40 лет найти новых друзей становится сложнее — связи прошлого могут разрушаться, а новые отношения завязываются с трудом. Советы по этому вопросу в беседе с «ФедералПресс» дал доцент кафедры фармакогнозии и ботаники Новосибирского государственного медицинского университета Константин Качкин.

«С возрастом человек становится осторожнее в выборе окружения. Это защитный механизм, но он может мешать открытости, — отметил Качкин. — После 40 лет дружба не исчезает, она просто требует другого подхода. Главное — не ждать, что отношения сложатся сами по себе».

Качкин подчеркнул, что в более старшем возрасте круг общения может сужаться из-за семейных обязанностей, переездов, разводов или смены работы. Страх уязвимости, перфекционизм и нехватка времени также могут усложнять ситуацию.

Тем не менее зрелые дружеские связи могут быть даже крепче юношеских, считает эксперт.

«Качество важнее количества. Два-три близких человека в жизни — гораздо ценнее десятка поверхностных знакомых», — пояснил он.

Эксперт предложил несколько методов для поиска друзей: начинать с малого — коротких приветствий, диалогов и совместных мероприятий; сосредотачиваться на интересах: вступать в клубы, группы и сообщества по хобби, спорту, творчеству.

Среди мест, где можно найти единомышленников, Качкин упомянул профессиональные курсы, фитнес-клубы, книжные клубы, волонтерские организации и родительские сообщества.