Доктор наук Чумаков рассказал, что 15 апреля в небе появится редкая комета PANSTARRS

В апреле 2026 года ожидается несколько интересных астрономических событий. Среди них — появление редкой кометы C/2025 R3 PANSTARRS 15 апреля. Об этом рассказал «Известиям» почетный доктор наук, преподаватель Сергей Чумаков.

По его словам, комета C/2025 R3 (PANSTARRS), открытая в прошлом году, относится к долгопериодическим. Это значит, что она возвращается к Солнцу раз в сотни или даже тысячи лет. По прогнозам, ее блеск может быть сопоставим со звездами ковша Большой Медведицы. Однако по мере сближения с Солнцем наблюдать комету станет сложнее.

Эксперт отметил, что большинство метеоров не будут яркими, а интервал между их появлением составит в среднем 5–10 минут. Для наблюдения потребуются терпение и длительное время.