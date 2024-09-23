Добычей рыбака из Нижегородской области стала щука весом 7,5 кг

В Воротынском районе Нижегородской области рыбак поймал щуку весом 7,5 килограмма и поделился своим уловом в социальных сетях. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru .

Рыбалка происходила 22 сентября на реке Чебоксарка, однако точное место ловли он не раскрыл. Мужчина отметил, что ловить рыбу пришлось не в том месте, где они изначально планировали, а там, где удалось расположиться. Утром им удалось поймать огромную щуку.