Диетолог Соломатина рассказала, как не спутать черемшу с ядовитой чемерицей в сезон сбора

Существует несколько способов отличить черемшу от чемерицы, несмотря на некоторое сходство этих растений. Об этом Life.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Прежде всего, у чемерицы листья более плотные и широкие, с заметными прожилками, тогда как у черемши листья тоньше и глаже. Стебель у чемерицы короче, чем у черемши.

Кроме того, чемерица не имеет запаха, в отличие от черемши, которая обладает ярко выраженным чесночно-луковичным ароматом благодаря наличию небольшой луковицы.

Также можно обратить внимание на обратную сторону листа: у чемерицы присутствует белесый налет и ворсинки, которых нет у черемши.