Депутат Чаплин посоветовал дачникам не сажать рядом картофель, перец и томаты

Депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с журналистами NEWS.ru посоветовал дачникам не сажать рядом картофель, баклажаны, перец и томаты.

Вышеперечисленным культурам, по словам эксперта, необходимо обеспечить минимальную пространственную изоляцию.

«Обеспечьте небольшую пространственную изоляцию. Также необходимо учитывать риск переопыления некоторых культур. Например, не рекомендуется сажать сладкий и горький перец рядом», — сказал депутат.

Если перец посадить рядом с картофелем, он может стать горьким и потерять остроту. Картофель также не рекомендуется сажать рядом с луком, петрушкой, укропом и другой зеленью из-за обработки культуры ядохимикатами.

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