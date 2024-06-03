Депутат Чаплин посоветовал дачникам не сажать рядом картофель, перец и томаты
Депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с журналистами NEWS.ru посоветовал дачникам не сажать рядом картофель, баклажаны, перец и томаты.
Вышеперечисленным культурам, по словам эксперта, необходимо обеспечить минимальную пространственную изоляцию.
«Обеспечьте небольшую пространственную изоляцию. Также необходимо учитывать риск переопыления некоторых культур. Например, не рекомендуется сажать сладкий и горький перец рядом», — сказал депутат.
Если перец посадить рядом с картофелем, он может стать горьким и потерять остроту. Картофель также не рекомендуется сажать рядом с луком, петрушкой, укропом и другой зеленью из-за обработки культуры ядохимикатами.