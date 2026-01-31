Daily Mail: ученые изобрели кресло с эффектом погружения в измененное состояние

Специалисты из Университета Эссекса в Великобритании разработали уникальное кресло, способное погружать человека в измененное состояние сознания. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на Daily Mail .

Такой эффект достигается за счет особой механики чистого плоского движения, которая создает ощущение парения в невесомости. Ощущения сравнимы с пребыванием в барокамере для сенсорной депривации.

Принцип работы кресла заключается в минимизации ощущения гравитации и трения во время сидения. Подголовник, подлокотники, спинка и сиденье движутся по отдельным горизонтальным траекториям, что позволяет креслу повторять естественные движения тела.