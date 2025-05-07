Каждый садовод мечтает о крепкой и жизнестойкой рассаде, однако иногда растения растут медленно и выглядят слабыми. Одной из причин может служить неподходящий грунт. Как отметила Общественная Служба Новостей , выбор подходящей почвы для выращивания рассады требует учета различных характеристик и ингредиентов.

Основными компонентами почвенной смеси являются органические и неорганические составляющие, написал MIR24.TV.

Органические элементы обеспечивают питание и поддержание влажности почвы. Верховой торф удерживает влагу, низинный торф богат питательными веществами, компост обогащает землю гумусом, перегной улучшает структуру земли, а кокосовый субстрат прекрасно держит воздух и предотвращает закисание.

Неорганические добавки влияют на структуру и физико-химические свойства почвы. Песок улучшает дренаж, перлит регулирует влажность и разрыхляет грунт, вермикулит стабилизирует показатели влажности и предотвращает засоление, а керамзит применяют в качестве нижнего дренажного слоя.

Необходимо обращать внимание на кислотность почвы: оптимальный диапазон pH для большинства культур составляет 6,0—6,5. Плотная земля затрудняет циркуляцию кислорода и вызывает застой влаги, тогда как чересчур легкая почва быстро теряет влагу.