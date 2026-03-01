Дачникам рассказали, какие цветы можно посеять на рассаду в марте

С приходом календарной весны начинается активная подготовка к дачному сезону. Одним из важных этапов этой подготовки является посев однолетних цветов на рассаду в марте. Выбор подходящих культур зависит от условий участка и личных предпочтений садовода, написал сайт «7Дней» со ссылкой на эксперта Юлию Ламбоцкую.

Для тех, кто мечтает украсить свой участок яркими цветами, наступает идеальное время для посадки рассады однолетних растений. Предлагаем вашему вниманию список самых популярных и красивых однолетников, которые можно посадить в марте:

— Петуния — растение, радующее красотой цветков и широким спектром окрасок. Идеальна для контейнеров и клумб.

— Лобелия — изящные мелкие цветки образуют красивые коврики, гармонично вписываясь в композицию сада.

— Колеус — великолепное растение с декоративной окраской листьев, подойдет для горшечной культуры и оформления бордюров.

— Агератум — пышные шапки мелких соцветий создают неповторимый декоративный эффект.

— Анютины глазки (фиалка) — яркие пятна цвета, радуют глаз ранней весной и летом.

Каждая из перечисленных культур проста в выращивании и украсит ваш сад множеством оттенков и ароматов. Пусть ваша посадка будет легкой, а урожай обильным.