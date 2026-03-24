Дачникам рассказали, что навоз поможет привлечь дождевых червей и повысить плодородность почвы

Для улучшения состояния почвы на дачном участке можно использовать навоз, сообщил NEWS.ru . Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов подчеркнул, что это не только обогатит почву кальцием, но и создаст оптимальные условия для развития полезной микрофлоры.

Дождевые черви играют важную роль в процессе почвообразования. Они перерабатывают верхний слой земли, пропуская его через свой организм и обогащая почву микроэлементами. Для увеличения количества дождевых червей необходимо создать им благоприятные условия. По словам Наполова, следует вносить органические удобрения в виде навоза, торфа, компостов и заниматься сидерацией. Важно поддерживать влажность почвы.

Также Наполов отметил, что мульчирование почвы, то есть покрытие ее поверхности органическим материалом, например торфом, благоприятно влияет на численность дождевых червей. Биолог советует избегать чрезмерного использования химических средств защиты растений, заменяя их более экологичными методами.