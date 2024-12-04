BuzzFeedNews: эксперты рассказали, что делать самостоятельную экскурсию, находясь в гостях, считается нарушением этикета

Президент Mannersmith Etiquette Consulting Джоди Р. Р. Смит и эксперт по этикету Ник Лейтон в беседе с изданием BuzzFeedNews перечислили грубые ошибки поведения при посещении чужого дома.

Сперва эксперты обратили внимание на самые логичные и понятные правила. Они просят не ставить ноги на стол, не закидывать их на подлокотник кресла и не ложиться на чужую кровать. Трогать вещи можно лишь в том случае, если хозяин дал добро. Если же хозяин не предложил вам пройтись по дому и посмотреть все комнаты, делать это самостоятельно не стоит, написала Мойка 78.

«Если вы что-то сломали или даже просто закончили рулон туалетной бумаги, лучше всего сообщить об этом хозяину», — сообщил Смит.

В завершение эксперты призвали не приходить в гости в компании других людей, если этот пункт не был оговорен заранее.