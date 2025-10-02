Биотехнолог Суслянок рассказал о пользе заморозки ягод

Доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок поделился с «Газетой.Ru» информацией о том, что заморозка ягод помогает сохранить их вкус и текстуру.

В интервью эксперт подчеркнул: правильная заморозка и хранение минимизируют потерю витаминов и полезных микроэлементов, особенно витаминов группы B и витамина С.

«Разложите ягоды в один слой на противне или подносе, застеленном пергаментной бумагой. После поместите в морозильник на два-четыре часа до полного затвердения», — рекомендовал Суслянок.

Затем замороженные ягоды нужно пересыпать в герметичные пакеты или контейнеры, выпустить лишний воздух и плотно закрыть, написал RT.

Ранее кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии Игорь Сокольский отметил, что для здорового человека без хронических заболеваний нормой является 200–300 г винограда в день. Превышение этой нормы может привести к скачку уровня глюкозы в крови, набору веса и развитию кариеса.