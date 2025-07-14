Биолог Воробьев призвал садоводов использовать ограниченное количество удобрений

Агроном и биолог Михаил Воробьев раскрыл типичные ошибки, совершаемые садоводами при использовании удобрений. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Специалист подчеркнул, что правильное внесение питательных веществ способствует улучшению урожайности и общему состоянию растений, тогда как неправильное применение может привести к деградации почв и повреждению выращиваемых культур.

Самая распространенная ошибка — переизбыточное использование удобрений. Многие садоводы руководствуются принципом «чем больше, тем лучше», забывая о том, что превышение рекомендуемых доз приводит к химической токсичности грунта, отрицательно сказываясь на корневой системе растений.

Другая распространенная ошибка — игнорирование рекомендаций производителя относительно пропорций внесения удобрений. Недостаточный расчет дозы и несоблюдение сроков подкормки могут свести на нет все усилия по улучшению плодородия земли.

Воробьев также обратил внимание на важность выбора подходящего сезона для внесения удобрений. Весной необходимо вносить азотные добавки, стимулирующие рост зеленой массы растений. В разгар вегетационного периода требуются комплексные составы, содержащие азот, фосфор и калий, что обеспечивает качественное созревание урожая и подготовку растений к зимовке.