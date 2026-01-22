Биолог Воробьев назвал главной проблемой выращивания рассады в квартире недостаток солнечного света

Биолог Михаил Воробьев в беседе с RT поделился советами по созданию подходящего климата для рассады в домашних условиях.

По словам эксперта, недостаток солнечного света — одна из главных проблем при выращивании рассады в квартире.

«Поэтому нужно сделать дополнительное освещение, чтобы рассада не вытягивалась», — подчеркнул он. Для решения этой проблемы можно использовать бытовые светильники или фитолампы.

Для предотвращения вытягивания рассады также рекомендуется снизить температуру. «Постараться ее выставить на какое-нибудь более прохладное окно. Или, как вариант, сделать такой мини-антипарничок», — посоветовал Воробьев.

Он уточнил, что оптимальная температура для рассады составляет +16...+18 градусов. Особое внимание биолог обратил на полив, который должен быть «не очень обильным», чтобы растения росли, но не «жировали». Кроме того, важно постепенно приучать рассаду к солнечному свету, выставляя ее на балкон или открытое окно.