Биолог Куликов: картофель с ростками в 3 сантиметра можно сажать в землю

Директор Института прикладной биотехнологии и пищевой инженерии имени академика РАН И.А Рогова Дмитрий Куликов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что проросший клубень картофеля становится вредным, если высота ростков на нем превышает три сантиметра.

Такие клубни можно сажать в землю. Едва проклюнувшиеся ростки некритичны, их можно аккуратно срезать вместе с чуть позеленевшей кожицей.

«Проросший картофель может быть опасен из-за содержащегося в нем алкалоида соланина, количество которого увеличивается при образовании ростков. Избыток этого вещества воспринимается организмом как яд», — объяснил эксперт.

Чтобы извлечь из картофеля пользу, стоит употреблять молодые овощи, приготовленные щадящими методами: варкой (в идеале — в кожуре), запеканием в фольге или тушением в мультиварке. Предварительно замочив картофель в воде, можно снизить его калорийность и избавиться от части крахмала.

Куликов подчеркнул, что картофель содержит углеводы, клетчатку и белок, а у разных сортов могут быть дополнительные питательные свойства. Например, белый картофель богат витамином С, а сладкий — бета-каротином, который организм преобразует в витамин А.