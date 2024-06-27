Биолог Антоненко: кровью питаются только комариные самки, а вот самцам подойдет нектар и сок растений
Кровью питаются лишь комариные самки, а вот самцы предпочитают нектар и сок растений. Об этом «Аргументам и фактам» рассказала кандидат биологических наук АлтГУ Татьяна Антоненко.
Поскольку в крови в большом количестве содержится белок, самки пьют кровь, чтобы потом отложить яйца. Для синтеза белков самке нужны аминокислоты, которые образуются во время переваривания крови в кишечнике.
«Яйца комары откладывают на поверхности воды, и в этом году погодные условия стали идеальными для размножения комаров», — добавила Антоненко.
Отмечается, что комар-долгоножка совсем безопасен, а вот вид Culex pipiens или комар-пискун как раз и не дают людям жить спокойно.