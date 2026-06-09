Биохимик Карасев пояснил, что восприятие запаха травы — это вопрос генов

Летом воздух наполняется ароматом свежескошенной травы. Оказывается, этот запах — не просто приятный фон, а сложный химический сигнал, который растение выделяет в ответ на повреждения. Биохимик и врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев рассказал Life.ru , почему этот аромат так привлекателен для человека.

Основу приятного аромата составляет листовой альдегид, или цис-3-гексеналь. По словам Карасева, у человека развита невероятная чувствительность к нему: запах ощущается даже при концентрации 0,25 части на миллиард объемов воздуха. Это может быть связано с эволюцией — аромат скошенной травы помогал человеку находить богатые пищей места.

Аромат травы действует успокаивающе: компоненты запаха напрямую воздействуют на гиппокамп — участки мозга, где формируются эмоции и память. Кроме того, запах травы может вызывать чувство комфорта и ностальгии, если в детстве у человека были приятные воспоминания, связанные с ним.

Восприятие запаха травы — это вопрос генов. Способность более тонко его чувствовать зависит от рецепторов, кодирующих обоняние. Например, рецептор OR2J3 определяет, у кого чувствительность развита больше, а у кого меньше.

По словам биохимика, запах травы выделяется для предотвращения заражения болезнетворными бактериями. Он действует как местный бактерицидный агент, немного снижая частоту инфекционных заболеваний.