Bild: при недостатке ночного отдыха мозг кратковременно переходит в режим сна

Специалисты выяснили, что при недостатке сна человеческий мозг не просто утомляется, а на короткое время переходит в режим сна. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на Bild .

Новое исследование, проведенное совместно группой ученых, подтверждает: после бессонной ночи мозг человека может «отключаться», даже когда тот пытается сосредоточиться на задаче.

Авторы исследования подчеркивают: подобные «микросны» не связаны с недостатком силы воли или слабостью. Ни кофе, ни волевое усилие не могут предотвратить этот биологический процесс.