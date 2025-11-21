Автоэксперт Козлова напомнила, что перед наступлением холодов необходимо тщательно осмотреть кузов автомобиля

Зима — сложное время для автомобилей. Воздействие соли и дорожных реагентов может привести к появлению ржавчины на кузове. Чтобы защитить машину от коррозии, требуется комплексный подход. По словам эксперта по развитию и продвижению продуктов компании «Передовые Платежные Решения» Ольги Козловой, перед наступлением холодов необходимо тщательно осмотреть кузов автомобиля. Об этом написал 56orb.ru .

«Проверьте наличие царапин, сколов краски и повреждений защитного покрытия. Если обнаружены дефекты, обработайте их антикоррозионными средствами или покрасьте заново, чтобы избежать проникновения влаги и агрессивных веществ внутрь металла», — советует эксперт.

Особое внимание следует уделить днищу и аркам колес, которые сильнее всего страдают от воздействия противогололедных материалов. Эти части кузова требуют обработки специальными антикорами или мастиками, предназначенными для защиты металлических поверхностей от коррозии. Не лишней будет антикоррозионная обработка двигателя и элементов ходовой части.

Технический специалист компании ROSSKO Константин Ершов отмечает, что защитное покрытие лучше нанести заранее. Для этого используют твердый воск или керамическое покрытие. Керамика — более износостойкий вариант, формирующий плотный гидрофобный слой, который отталкивает влагу, грязь и химические реагенты. Защитный слой нужно нанести до активного применения реагентов, в ноябре — декабре, пока дороги еще не обработаны.