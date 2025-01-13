Астроном Рублева рассказала, что москвичи смогут увидеть парад планет 21 января

Жителям Москвы представится уникальная возможность наблюдать редкое явление — парад планет 21 января 2025 года. Об этом сообщила научный директор Московского планетария Фаина Рублева для издания «Москва 24» .

При условии ясной погоды с вечера 21 января до раннего утра 22-го жители столицы смогут увидеть Венеру, Сатурн, Нептун, Уран, Юпитер, Марс и Меркурий. Некоторые из этих планет будут видны только с использованием специальных оптических приборов, таких как телескопы или мощные бинокли.

Сначала после заката станут различимы Венера и Сатурн. Нептун будет доступен для наблюдения только с помощью профессионального телескопа. Позже ночью на небосводе появятся Юпитер, Марс и Уран. Для лучшего рассмотрения Урана также рекомендуется использовать телескоп.

Ранее ученые сообщали, что 16 января Марс войдет в фазу астрономического противостояния: планета будет максимально приближена к Земле и ярко освещена солнечным светом