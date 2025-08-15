Астролог Старун призвала регулярно проветривать авто и использовать ароматизаторы

Астролог, эксперт по фэншуй Анастасия Старун в беседе с «Москвой 24» поделилась секретами, как обустроить пространство в машине по фэншуй.

Первое правило — поддерживать чистоту и порядок в салоне, чтобы создать гармоничную атмосферу.

Особое внимание стоит уделить ароматам: регулярное проветривание и использование приятных ароматизаторов, например, апельсинового или сандалового, помогут привлечь удачу и успех.

Эксперт рекомендует выбирать для салона натуральные ткани черных, коричневых, серых или синих оттенков, поскольку автомобиль ассоциируется с элементом «Металл».

Также Анастасия Старун советует использовать классический талисман богатства — китайские монеты, перевязанные красной нитью. Количество монет должно быть кратно трем, шести или девяти, так как эти числа считаются благоприятными в китайской традиции.