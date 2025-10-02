Астролог Сохолтуева рассказала, что Весы и Близнецы легче всего находят работу

По словам эксперта, Близнецы и Весы быстро находят работу благодаря умению общаться и проходить собеседования. Они стремятся к новому опыту и знаниям. Однако таким сотрудникам может быстро надоесть должность, если она не связана с общением.

Также быстро находят работу огненные знаки — Стрельцы и Овны. Они упорны и готовы делать все возможное, чтобы получить желаемую должность.

Сложнее всех трудоустраиваются знаки земной стихии — Козероги, Тельцы и Девы. Они долго ищут работу и проходят множество собеседований, так как их часто недооценивают. Однако эти знаки отличаются упорством и стремлением к качественному выполнению задач.

«Они очень долго ищут работу, проходят множество собеседований, поскольку руководители и HR-специалисты часто с первого взгляда их просто недооценивают», — отметила астролог.