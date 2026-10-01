Астролог Сохолтуева назвала знаки зодиака женщин с талантом готовить

Женщины, родившиеся под знаками Тельца, Девы, Рака и Скорпиона, обычно обладают врожденным кулинарным талантом. Об этом «Москве 24» рассказала астролог Ольга Сохолтуева.

По ее словам, главные кулинарные гении — женщины-Тельцы. Они от природы гедонисты и считают, что еда должна приносить удовольствие: быть красивой и вкусной.

«Представительницы знака умело смешивают ингредиенты и не боятся браться за самые сложные рецепты. А терпение помогает доводить дело до идеального результата», — отметила астролог.

Женщины-Девы настолько умело смешивают ингредиенты, что их блюда всегда получаются невероятно вкусными. При этом на их кухне царит идеальный порядок, где у каждой вещи есть свое место.

Родившиеся под знаком Рака готовят с душой, потому что обожают кормить и радовать близких, удивлять их новыми блюдами. Именно они часто бережно собирают и хранят уникальные семейные рецепты, чтобы передавать их из поколения в поколение.

Скорпионы тоже часто становятся прекрасными кулинарами. Их блюда очень вкусные, правда, практически всегда довольно острые. Представительницы знака отлично работают интуитивно, правильно подбирая ингредиенты. Желание готовить у них просыпается, когда рядом появляется любимый человек и хочется его порадовать.