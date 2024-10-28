Астролог Сохолтуева: Близнецы, Водолеи, Раки и Скорпионы тяжело переживают расставания

Астролог Ольга Сохолтуева в беседе с изданием «Москва 24» рассказала о знаках зодиака, которые тяжелее всего переживают расставание. К таковым она отнесла Близнецов, Весов, Водолеев, Раков и Скорпионов.

Представители этих знаков любят партнера, прежде всего, за индивидуальность, и расстаться с ним для них значит потерять важный контакт в жизни. Если Раки будут переживать, что потеряли возможность завести семью, то Скорпионы воспримут уход партнера как предательство.

Рыбы также являются представителями водных знаков, однако для них расставание не является чем-то болезненным. Они, по словам астролога, больше станут жалеть себя. Чем хуже им будет, тем больше удовольствия они найдут в страдании, сказала специалист.