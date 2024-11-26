Астролог Смирнова: Зеленая Деревянная Змея подарит почти всем знакам зодиака перемены в жизни

Почти все знаки зодиака ощутят перемены в жизни в год Зеленой Деревянной Змеи. Об этом сайту «7Дней» рассказала астролог Оксана Смирнова.

Эксперт отметила, что особенно сильно перемены в жизни почувствуют на себе три знака зодиака: Стрельцы, Весы и Близнецы. Так, у Стрельцов в этом году ожидается богатство и процветание, однако для получения успеха им крайне важно проявлять дисциплину.

Весы в 2025 году смогут найти долгожданную любовь. Астролог рекомендует представителям этого знака чаще выходить из дома и быть на виду. Близнецам же Смирнова посоветовала просто наслаждаться жизнью, и деньги к ним потекут рекой.