Астролог Смирнова: Зеленая Деревянная Змея подарит почти всем знакам зодиака перемены в жизни

Почти все знаки зодиака ощутят перемены в жизни в год Зеленой Деревянной Змеи. Об этом сайту «7Дней» рассказала астролог Оксана Смирнова.
Эксперт отметила, что особенно сильно перемены в жизни почувствуют на себе три знака зодиака: Стрельцы, Весы и Близнецы. Так, у Стрельцов в этом году ожидается богатство и процветание, однако для получения успеха им крайне важно проявлять дисциплину.
Весы в 2025 году смогут найти долгожданную любовь. Астролог рекомендует представителям этого знака чаще выходить из дома и быть на виду. Близнецам же Смирнова посоветовала просто наслаждаться жизнью, и деньги к ним потекут рекой.
Подмосковный проект помощи детям с ОВЗ вошел в топ-100 России
Футболка депутата с Путиным и «Орешником» произвела фурор в Госдуме
«Она этих деток и раньше везде бросала». Жительница Таганрога — об убившей ребенка матери
Песков удивился отказу Германии использовать «Северный поток — 2»
Подмосковье вошло в топ рейтинга социально ответственных девелоперов России
Пьяная мать избила близнецов и подбросила их в «наливайку» в Таганроге. Один ребенок погиб
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте