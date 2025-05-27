Астролог Сафронова рассказала, что новолуние 27 мая откроет новые горизонты

Астролог Алина Сафронова в беседе с «Москвой 24» рассказала, что новолуние 27 мая будет особенно благоприятным временем для новых начинаний.

Новолуние в 06:04 по московскому времени в знаке Близнецы окажет на всех позитивное влияние.

«Акцент нужно сделать на теме путешествий, общения, новых контактов и договоренностей. К тому же можно смело идти обучаться чему-то: обязательно удастся получить интересную и новую информацию», — подчеркнула эксперт.

По мнению астролога, новолуние принесет дополнительную энергию и поможет укрепить позиции в профессиональной сфере.

Также Сафронова обратила внимание на формирование благоприятной конфигурации бисекстиль с Ураном и Плутоном к началу июня.

«Благодаря этому многие могут рассчитывать на новые уникальные возможности во всех сферах жизни, в том числе и хороший шанс реализоваться в карьере», — пояснила она.

Ранее таролог и нумеролог Ирина Листовская рассказала, что некоторые знаки зодиака могут ожидать улучшения финансового положения в конце мая.