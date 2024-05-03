Интересное 03 мая 2024, 13:09 Астролог Ольховая: авария во сне — признак того, что вы сбились с верного направления

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Экстрасенс и астролог Кристина Ольховая в разговоре с изданием Life рассказала, что означают сны, где человек видит аварии или другие опасные моменты.

Как пояснила специалист, сны являются результатом подключения правого полушария мозга, ответственного за экстрасенсорные способности. Люди, которые от рождения имеют сверхъестественные задатки, могут видеть намного больше, чем те, кто такими талантами не обладает.

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Авария во сне — признак того, что вы сбились с верного направления. Также ДТП может быть предупреждением о возможном риске для вашей жизни. Некоторые сонники трактуют аварию как некий конфликт, который человек может испытывать в реальности, добавила эксперт.