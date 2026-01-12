Астролог Литвинова рассказала, что Тельцы и Львы проявляют собственничество в отношениях

Астролог Елена Литвинова рассказала «Москве 24» , что некоторые знаки зодиака известны своим собственническим поведением в отношениях. В их числе Тельцы, Раки, Скорпионы, Львы и Козероги.

По словам эксперта, Тельцы склонны контролировать партнера и тяжело переживают потери. «Если Телец вложился в кого-то временем, деньгами, бытом, он внутренне считает это частью своей жизни», — отметила астролог. Представители этого знака не готовы легко отпустить то, что стало для них важным.

Раки проявляют заботу и внимание к партнеру, но их привязанность может быть настолько сильной, что уход любимого воспринимается как предательство.

Скорпионы, по мнению Елены Литвиновой, держат партнера агрессивно и не умеют делить его с кем-то еще. Их привязанность может переходить в контроль и преследование.

Львы щедрые и великодушные, пока остаются центром внимания своего партнера. Однако как только внимание начинает рассеиваться, они активно стремятся вернуть его, так как для них это вопрос самоценности.

Козероги кажутся холодными и самодостаточными, но в отношениях они становятся уязвимыми и зависимыми от партнера. Представители этого знака делают любимого своей внутренней опорой и не хотят его отпускать.