Астролог Борис Зак призвал избегать конфликтов в начале 2025 года

Начало 2025 года сопровождается двумя значимыми астрономическими событиями: ретроградным движением Марса и позицией Венеры в созвездии Рыб. Эти факторы могут оказать влияние на знаки зодиака, делая начало года потенциально сложным периодом для некоторых из них. Астролог Борис Зак в беседе с Life дал общие рекомендации для всех представителей зодиакального круга.

Эксперт призвал избегать конфликтов и поспешных решений, связанных с брачными предложениями. Вместо этого он предлагает сосредоточиться на текущем моменте и наслаждаться отношениями без планов на будущее.

Особую осторожность следует проявлять Львам, Овнам, Стрельцам и Скорпионам. Им рекомендуется контролировать свои эмоции и находить конструктивные способы выражения негативных чувств. Людям, живущим рядом с представителями этих знаков, стоит избегать провокационных ситуаций.

Для Тельцов, Весов и Рыб этот период обещает быть благоприятным для укрепления эмоциональных связей и получения позитивных впечатлений от общения.