Астролог Богданова рассказала, что 14 и 26 мая станут наиболее благоприятными датами для финансовых операций | 360°

Интересное 06 мая 2024, 13:08 Астролог Богданова рассказала, что 14 и 26 мая станут наиболее благоприятными датами для финансовых операций

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Эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова в беседе с«Москвой 24» перечислила наиболее «денежные» дни в мае. По словам эксперта, любые дела, касающиеся финансов, следует делать в 13, 14, 15, 21, 25, 26 и 27 числах.

В эти даты заложены благоприятные энергии, которые дают поддержку и приносят удачу.

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«Все финансовые операции, проведенные в это время, будут успешными. В мае это 14-е и 26-е числа», — пояснила эксперт.

Избегать любых операций, связанных с деньгами, Богданова посоветовала 11 и 23 мая.