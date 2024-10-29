Астролог Асеева: Девы и Козероги считаются приверженцами здорового питания

Астролог Жанна Асеева в разговоре с изданием «Москва 24» рассказала о пристрастиях в еде разных знаков зодиака. По ее словам, люди одного знака часто имеют одинаковые вкусы.

Например, Девы и Козероги в большинстве своем приверженцы здорового питания, а вот Овны с удовольствием съедят жареный стейк с большим количеством приправ. В любимом меню Стрельцов и Львов всегда есть что-то жирное.

Что касается Тельцов и Весов, они, по словам Асеевой, просто обожают сладкое. Раки любят домашнюю еду по типу борща, а Рыбы питают слабость к морепродуктам. Близнецы и Водолеи могут выбирать как фастфуд, так и полезную еду, например, салат из овощей.

Скорпионы же могут съесть как морепродукты, так и жирное мясо, приправленное острыми приправами. Асеева посоветовала им время от времени устраивать разгрузочные дни от тяжелой еды.