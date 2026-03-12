Astrobiology: таяние крупнейшего в мире айсберга спровоцировало цветение океанских вод

Крупнейший в мире айсберг А-23А при таянии вызвал стремительное размножение морской флоры. Об этом сообщил MIR24.TV со ссылкой на Astrobiology.

Масштабное увеличение популяции фитопланктона было зафиксировано с помощью спутникового мониторинга. Образование айсберга произошло в результате отделения от шельфа Фильхнера в 1986 году. Однако последующие три десятилетия он оставался неподвижным вблизи побережья моря Уэдделла, пока около пяти лет назад не двинулся в сторону теплых океанических течений.

Первоначальная площадь гигантского льда достигала внушительных размеров — почти вдвое превышала территорию Санкт-Петербурга. Во время своего путешествия он стал терять массу, и 9 января 2026 года окончательно распался на фрагменты.

Растаявший айсберг способствовал созданию оптимальных условий для роста микробов. Верхние слои океана обогатились талой водой, насыщенной железом — важным элементом питания для морских организмов.