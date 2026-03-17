Arkeonews: редкую бронзовую голову быка обнаружили на Майорке

В горах Серра-де-Трамунтана на острове Майорка была найдена уникальная бронзовая голова быка, возраст которой оценивается примерно в три тысячи лет. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Arkeonews .

Турист Жозеп М. Бульс обнаружил артефакт и передал его исследователям. Предмет представляет собой небольшую, но хорошо сохранившуюся голову быка с четко выраженными чертами, характерными для доисторического Средиземноморья.

Специалисты считают, что артефакт мог быть частью более масштабной композиции — например, культового предмета или декоративного элемента, связанного с обрядами. Бронзовые изделия такого рода встречаются редко, несмотря на то что изображения быков уже находили на Балеарских островах.