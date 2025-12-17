Археологический памятник возрастом 2,5 тысячи лет обнаружили в Афганистане

В восточном Афганистане обнаружили неизвестный ранее археологический памятник, которому около 2,5 тысячи лет. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на Arkeonews .

Ученые нашли каменную лестницу и до 12 вырубленных в скале помещений, которые указывают на запланированное строительство. Также был замечен керамический сосуд, который, по предположениям исследователей, использовался для питья.

Местные власти считают, что каменная архитектура в Лагмане поможет лучше понять древние модели расселения в провинции и ее роль в ранних цивилизациях региона.