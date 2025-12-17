Археологи обнаружили загадочные каменные диски на востоке Турции

В восточной части Турции были обнаружены шесть массивных каменных дисков весом более 200 килограммов каждый. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на Arkeonews .

Необычная форма и структура объектов сразу привлекли внимание старосты деревни Конур Джафера Гезера. Он решил сохранить камни, опасаясь их повреждения или утраты, и переместил их к своему дому.

По словам активиста, он неоднократно обращался к специалистам и изучал возможные версии происхождения находки. Эксперты, с которыми он связывался, допускали, что камни могут быть окаменелостями древних животных или редкими геологическими образованиями. Однако без лабораторных анализов эти предположения остаются гипотезами.

В Университете Хаккяри не исключили возможность передачи находки в музей Вана для дальнейшего изучения. Подобные круглые каменные образования в разных регионах мира интерпретировались как древние жернова, ритуальные сооружения, геологические конкреции или породы с включениями ископаемых остатков.