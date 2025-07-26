Археологи обнаружили в Израиле скелеты древних людей, которым около 100 тысяч лет

Археологи, проводя исследование пещеры Тиншемет в Израиле, обнаружили останки древних людей, возраст которых оценивается в 100–110 тысяч лет. Об этом сообщил «Сноб» со ссылкой на Associated Press.
Скелеты, принявшие позы эмбрионов, нашли в ямах, рядом с ними — базальтовая галька, кости животных и фрагменты охры. Эксперты полагают, что эти предметы могли использоваться в ритуалах, связанных с почитанием умерших.
Примечательно, что благодаря золе от пожаров останки хорошо сохранились. У одного из скелетов ученые смогли увидеть переплетение пальцев, сцепленных под головой.
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