Археологи обнаружили в Израиле скелеты древних людей, которым около 100 тысяч лет

Археологи, проводя исследование пещеры Тиншемет в Израиле, обнаружили останки древних людей, возраст которых оценивается в 100–110 тысяч лет. Об этом сообщил « Сноб » со ссылкой на Associated Press.

Скелеты, принявшие позы эмбрионов, нашли в ямах, рядом с ними — базальтовая галька, кости животных и фрагменты охры. Эксперты полагают, что эти предметы могли использоваться в ритуалах, связанных с почитанием умерших.

Примечательно, что благодаря золе от пожаров останки хорошо сохранились. У одного из скелетов ученые смогли увидеть переплетение пальцев, сцепленных под головой.