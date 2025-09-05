Археологи обнаружили три «дома фей» на итальянской Сардинии

Археологическая экспедиция на итальянском острове Сардиния обнаружила три древних сооружения, называемых «домами фей». Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на Fox News.

Как пояснили в местном управлении археологии, искусства и ландшафтного дизайна, возраст строений превышает пять тысяч лет. Таинственные постройки представляют собой древние захоронения.

По словам ученых, находка дополняет представления о «домах фей» — вырезанных в камнях гробницах, декорированных фасадами настоящих жилищ и мистическими узорам. Внутри погребальных сооружений были обнаружены более 30 предметов, включая посуду, светильники и ювелирные изделия.

