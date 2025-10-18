Археологи обнаружили старейшее неолитическое поселение в Ленобласти

В Кингисеппском районе Ленинградской области археологи завершили первый этап изучения загадочного поселения Куровицы-9. Этот укрепленный объект эпохи неолита оказался старейшим на территории региона. Раскопки проводились неподалеку от Усть-Луги, где специалисты обнаружили остатки древней конструкции, датируемой IV тысячелетием до нашей эры, написал «Петербург2» .

Поселение отличается необычным расположением: в отличие от традиционных поселений того времени, которые обычно строились у воды, это протогородище было возведено на удалении от водоемов. По мнению ученых, такой выбор места объясняется необходимостью защиты от возможных конфликтов с соседними племенами.

Внутри укреплений располагались зоны для проживания, очаги и кострища. Здесь же были найдены многочисленные фрагменты керамики, украшения и орудия труда. По оценкам специалистов, в этом месте одновременно могли проживать несколько десятков человек. Особый интерес ученых вызвала принадлежность обитателей поселения к культуре ромбоямочной керамики, основной ареал расселения которых находился значительно севернее, на территории современной Карелии.