Археологи обнаружили следы древнего затонувшего порта в Египте

Археологическая группа во главе с доктором Кэтлин Мартинес обнаружила остатки древнего затонувшего порта в Египте. Находка может помочь в поисках гробницы Клеопатры, сообщили « Известия » со ссылкой на National Geographic .

Миссия нашла множество древних артефактов, включая якоря и амфоры, недалеко от берега Тапосирис Магна. Доктор Мартинес подчеркнула, что находка подтверждает гипотезу о том, что храм мог быть местом погребения Клеопатры и Марка Антония.

Также исследователи прочистили тоннель, обнаруженный в 2022 году, который соединяет храм с морем. Он находится на глубине около 12 метров и имеет длину 1,3 километра.